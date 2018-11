Malhação "Viva a Diferença" vai virar série da Globo

A temporada de Malhação "Viva a Diferença" vai virar uma nova série da Rede Globo. "As Five", como foi intitulada, irá retratar a história Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Keyla (Gabriela Medvedoski), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari) após uma longa passagem de tempo na vida das meninas.

A série será disponibilizada tanto no canal aberto da emissora como no serviço de streaming Globo Play e o lançamento ocorre a partir do primeiro semestre de 2019. A trama deve acontecer com as meninas já adultas, que seguem rumos diferentes após se formarem no Colégio Estadual Cora Coralina e no Colégio Grupo. O reencontro acontece no enterro de Mitsuko (Lina Agifu), que possui uma doença terminal.

Até o momento, a emissora não revelou quais os outros atores que farão parte da produção.