Maju Coutinho estreará na bancada do Jornal Nacional próximo sábado (16)

A apresentadora Maju Coutinho apresentará pela primeira vez o Jornal Nacional, próximo sábado (16). Ela passará a integrar a escala de final de semana do telejornal. A jornalista já trabalha há alguns anos na previsão do tempo do jornal.

Em 2017, Maju passou por experiência parecida quando estreou na bancada de apresentação do Jornal Hoje. Ela também faz parte do programa Papo de Almoço da Rádio Globo.

Popular nas redes sociais, a jornalista é seguida por 564 mil na conta do instagram. Já no twitter tem mais de 455 mil seguidores. Maju será a primeira mulher negra a sentar na bancada do jornalístico. O primeiro homem negro foi Heraldo Pereira, que ocupou o posto de âncora do Jornal Nacional em 2002.

Maju foi vítima de racismo nas redes sociais em 2015. O caso mobilizou famosos e anônimos indignados que fizeram a campanha "Somos Todos Maju Coutinho".

Confira publicação de Maju em rede social