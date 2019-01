Maisa ajuda garçom com estrangeiros: 'ele ainda tem que seguir com o trabalho'

Imagine a cena: você está em um restaurante e começa a reparar na mesa ao lado, repleta de clientes estrangeiros. Observa que o garçom está tendo dificuldades em anotar os pedidos. O que você faz?

Maisa Silva esteve nessa situação no domingo, 20, em São Paulo. A atriz decidiu ajudar o funcionário do restaurante. A situação foi flagrada por um internauta, que fez questão de compartilhar a história nas redes sociais.

Maisa Silva em restaurante. A atriz ajudou o garçom que não falava inglês a atender clientes estrangeiros

"Fomos jantar eu e Ana. Olho no espelho do restaurante e está a Maisa sentada numa mesa próxima. Pergunto à Ana: é a Maisa do SBT? Ana responde: claro que não. Passam-se 20 minutos, a Maisa (era ela mesma) estava ajudando o garçom a anotar os pedidos de uma mesa de gringos super antipáticos", escreveu. O internauta concluiu: "No final, Maisa sai do restaurante, despede-se dos gringos, que a ignoram solenemente, sem saber que ela é uma apresentadora de TV famosa. Meu único arrependimento: não ter pedido para tirar uma foto com esse ícone da televisão brasileira".

A publicação viralizou e Maisa acabou se manifestando sobre o assunto. "Se algum funcionário de algum estabelecimento pedir ajuda de alguém que fale um idioma x e você falar, ajude! Porque se coloca no lugar do cara que não fala, ele ainda tem que seguir com o trabalho, sabe? Não custa nada ajudar!", aconselhou a atriz.

Sobre o fato de os clientes a terem ignorado, Maisa esclareceu: "E os gringos às vezes são grossos, mas se eles estão pedindo a comida é porque estão com fome, né? E não tem como ficar feliz com fome", afirmou.

Os fãs de Maisa ficaram entusiasmados com a história. "Eu fico me perguntando se esse ser humano nominado Maisa tem algum defeito. Fada!", escreveu uma seguidora.