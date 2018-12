Mais ouvidos no Spotify: Sertanejo e funk lideram ranking

Os sites de streaming Spotify e Deezer divulgaram o ranking dos mais ouvidos em 2018. As listas principais do Spotify são dominadas pelo sertanejo e pelo funk.

A dupla Zé Neto & Cristiano está no topo entre os artistas mais ouvidos. Ela também está em primeiro no álbum mais ouvido, "Esquece o Mundo Lá Fora". Também sertanejo, Jorge & Mateus aparecem em segundo nas duas listas, e ainda aparece com entre as músicas mais escutadas, com "Propaganda".

Outra dupla que aparece nos três rankings é Matheus & Kauan. Além de aparecer em quarto entre artistas mais ouvidos, eles têm a terceira música mais escolhida, "Ao Vivo e a Cores", gravada com Anitta. Também em terceiro, eles estão entre o álbum mais ouvido, com "Intensamente Hoje!".

Anitta também foi lembrada pelos usuários do Spotify. Ela foi a terceira cantora mais ouvida em 2018, e sua música "Vai Malandra" foi a segunda mais escolhida.

No ranking mundial, o rapper Drake lidera tanto na lista de cantores homens, no ranking de música mais ouvida, com "God's Plan", e na lista de álbuns, com "Scorpion". A americana Ariana Grande foi a mulher mais ouvido no mundo no Spotify.

Outro site de straming, o Deezer, também divulgou a sua lista. Assim como no Spotify, o ranking tem forte presença dos sertanejos. Zé Neto & Cristiano novamente aparece em primeiro entre os artistas brasileiros mais ouvidos. Os dez mais ainda tem Marília Mendonça (3º), Jorge & Mateus (4º), Matheus & Kauan (6º), Henrique & Juliano (7º) e Gusttavo Lima (9º) são os outros sertanejos dessa lista.

Segunda artista mais ouvida entre cantores brasileiros no Deezer, Anitta aparecer na lista mundial, na décima colocação. O líder dessa lista é o cantor colombiano de reggaeton J Balvin.

Confira os rankings de artistas e músicas do Spotify Brasil

Artistas com mais streams no Brasil:

1 - Zé Neto & Cristiano

2 - Jorge & Mateus

3 - Anitta

4 - Matheus & Kauan

5 - Marília Mendonça

Músicas com mais streams no Brasil:

1 - "Propaganda" (Jorge & Matheus)

2 - "Vai Malandra" (Anitta)

3 - "Ao Vivo e a Cores" (Matheus & Kauan e Anitta)

4 - "Ta Tum Tum" (MC Kevinho e Simone & Simaria)

5 - "Apelido Carinhoso" (Gusttavo Lima)

Álbuns com mais streams no Brasil:

1 - "Esquece o Mundo Lá Fora" (Zé Neto & Cristiano)

2 - "Terra Sem CEP" (Jorge & Mateus)

3 - "Intensamente Hoje!" (Matheus & Kauan)

4 - "O Céu Explica Tudo" (Henrique & Juliano)

5. "Ao Vivo em São Paulo" (Gustavo Mioto)

Confira as listas de artistas e músicas do Deezer

Top 10 brasileiro de artistas em 2018:

1 - Zé Neto & Cristiano

2 - Anitta

3 - Marília Mendonça

4 - Jorge & Mateus

5 - Wesley Safadão

6 - Matheus & Kauan

7 - Henrique & Juliano

8 - Ferrugem

9 - Gusttavo Lima

10 -Mc Kevinho

Top 10 de músicas mais tocadas no Brasil em 2018:

1 - "Propaganda" (Jorge & Mateus)

2 - "Vai Malandra" (Anitta)

3 - "Apelido Carinhoso" (Gusttavo Lima)

4 - "Amor da sua Cama" (Felipe Araújo)

5 - "Coladinha em Mim" (Gustavo Mioto)

6 - "Ao Vivo e a Cores" (Matheus & Kauan)

7 - "Anti-Amor" (Gustavo Mioto)

8 -"Amor de Verdade" (MC Kekel)

9 - "Romance com Safadeza" (Wesley Safadão)

10 - "Ausência" (Marília Mendonça)

Top 10 de artistas globais em 2018:

1 - J Balvin

2 - Ed Sheeran

3 - Drake

4 - Jul

5 - David Guetta

6 - Damso

7 - Maître Gims

8 - Xxxtentacion

9 - Imagine Dragons

10 - Anitta