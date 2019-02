Luísa Sonza tem foto nua vazada na internet e encoraja outras vítimas: "Não se deixem abalar"

A cantora Luísa Sonza, 20, se emocionou ao falar sobre a foto íntima que teve publicada no seu Storie do Instagram após uma invasão. Em uma série de vídeos na ferramenta da rede social, a cantora ainda agradeceu pelo apoio que tem recebido de internautas e de famosos como Jojo Todynho e Leo Santana.

"Obrigada todo mundo que ficou me ligando mil vezes. Eu sou muito difícil para acordar, mas tinha mil pessoas me ligando ao mesmo tempo. Eu estou muito nervosa, mas eu não vou me atingir com isso", disse.

Luísa Sonza, que é casada com o humorista Whindersson Nunes, ainda manifestou apoio a meninas que também são vítimas de ataques virtuais.

"Meninas que passam por isso também, não se abalem, não se deixem abalar. Eu sei que é ruim, sei que é difícil, todo mundo vai falar um monte de coisas de vocês. Eu sei que eu estou falando isso chorando, mas eu não vou ficar mal por isso", disse a cantora.

Na manhã deste domingo (3), a cantora foi acordada por amigos que queriam alertá-la sobre a foto, em que aparecia nua, publicada na sua rede social. Após tomar conhecimento da invasão, a artista apagou a imagem e afirmou que teve problemas para acessar sua conta na noite anterior. Luísa Sonza também disse quem quem vazou a foto "não a atingiu como gostaria."

"Só não vem falar que foi eu que postei que eu já vi que tem site falando que fui eu que postei. [...] Eu jamais ia postar uma foto assim, eu não sou idiota de postar uma foto assim. [...] Deixem de ser ridículos. [...] Isso é muito (sic) injustiça", disse a cantora, em uma série de vídeos publicados também no Stories.



Nos comentários das suas fotos mais recentes na mesma rede social, internautas manifestaram apoio à cantora. "Ela vai superar essa"; "Estamos aqui, Lu! Vai ficar tudo bem"; "Ninguém vai te abalar"; "Luísa, jamais se deixe abalar por causa de alguém mal amado e sem caráter. Você é forte e é muito maior que isso!", foram alguns dos recados.



A repercussão também fez o nome da cantora ir para os assuntos mais comentados e buscados da internet em rankins como Google Trends e Trending Topics.

No Twitter, internautas também se solidarizaram com a cantora. "Vazou nude da Luísa Sonza e eu só consigo pensar em como as pessoas só tentam ferir as mulheres usando os seus corpos. É sempre isso"; "A Luísa Sonza me surpreendeu lidando super bem com a situação da nude, isso aí se chama lidar com o corpo humano da forma mais natural e orgânica possível.. No dia que vocês pararem de ver nudez como algo ruim/polêmico a sociedade irá progredir uns 300%", escreveram alguns usuários do microblog.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Luísa Sonza, que não respondeu até o início da tarde.