Luan Santana confirma gravação de novo DVD com participação de Alok

O cantor Luan Santana anunciou, na noite deste sábado (29), que a gravação de seu sexto DVD será em Salvador, no dia 19 de maio de 2019, no Parque de Exposições.

Há algumas semanas, o cantor iniciou uma campanha nas redes sociais para divulgar aos poucos detalhes sobre o novo projeto. No dia 20 de dezembro, Luan anunciou a data da gravação e, na noite deste sábado, ele divulgou o local em seu perfil no Instagram e durante show no Festival Virada Salvador.

O cantor Luan Santana também comentou sobre a campanha dos fãs para que ele realizasse a gravação em Salvador. "Estava faltando gravarmos no Nordeste. Vai ser incrível. Espero que seja o melhor da minha vida", afirmou o artista.

Um dos convidados para participar do novo DVD de Luan Santana é o DJ Alok. No final de novembro, os dois se uniram para lançar a música "Próximo Amor", composta por Luan em parceria com Rafa Torres e Marcos Arrocha. No lyric vídeo, os artistas viram personagens de mangá.

A canção será tema do VillaMix Festival de 2019. "Fiquei muito feliz com o resultado com essa música que eu e Alok gravamos juntos", afirmou Luan, em suas redes sociais na época do lançamento.

O novo DVD terá como tema um universo "cyber punk", no qual, segundo o próprio artista, a tecnologia se desenvolveu de forma desordenada e suprimiu o amor. Luan Santana disse ainda que tem sangue baiano e afirmou que já pediu para sua equipe providenciar 30 acarajés em seu camarim durante a gravação de seu DVD. "Sou um acararejeiro."

As vendas dos ingressos para a gravação do DVD de Luan Santana começam no dia 7 de janeiro no próprio site do próprio artista.