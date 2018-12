Los Hermanos fará show em Fortaleza em abril de 2019; confira preços dos ingressos

Fortaleza está na rota da turnê 2019 da banda Los Hermanos. O grupo, que estava há quatro anos distante dos palcos, vai se apresentar no Marina Park no próximo dia 6 de abril. "É com o coração transbordando de alegria que anunciamos: vai ter Los Hermanos na estrada em 2019, sim!", diz a nota publicada nesta quarta-feira (5) na página oficial da banda no Facebook.

Os preços dos ingressos também já foram divulgados, e variam entre R$ 100 (meia) e R$ 400 (inteira). A pré-venda para clientes Elo já começa nos dias 8 e 9 de dezembro, e a venda para o público-geral tem início no próximo dia 10.

A turnê pelo Brasil acontece logo após a apresentação do grupo no Lollapalooza Argentina, festival que ocorre entre os dias 29 e 31 de março do ano que vem.

Por aqui, a banda cumprirá agenda em Salvador (05/04), Recife (12/04), João Pessoa (13/04), Belo Horizonte (26/04), Brasília (27/04), Rio de Janeiro (04/05), Curitiba (10/05) e São Paulo (18/05).



Serviço:

Show da banda Los Hermanos

Fortaleza/CE (06/abril)

Local: Marina Park

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado (6 anos a 15 anos acompanhados de pai ou mãe)

Abertura da Casa: 18h

Show: 22h



Valores dos Ingressos:

Arena

Primeiro lote:

R$ 100 (meia-entrada)

R$ 200 (inteira)

Camarote

Primeiro lote:

R$ 200 (meia-entrada)

R$ 400 (inteira)



Pré-Venda Clientes Elo: 08 e 09/dezembro

Abertura de vendas às 10h (horário de Brasília) no site www.eventim.com.br apenas para clientes Elo com parcelamento em até 6x no cartão e nos pontos de vendas credenciados Eventim.

Venda público geral: 10/dezembro

Abertura geral de vendas às 10h (horário de Brasília) no site www.eventim.com.br e pontos de vendas credenciados.

Clientes Elo com parcelamento em até 6x no cartão.

Demais cartões parcelamento em até 4x.