Lore Improta apresenta espetáculo infantil em Fortaleza

No próximo sábado (9), o Theatro do Shopping Via Sul Fortaleza recebe a apresentação "O Fantástico Mundo da Lore", de Lore Improta. A baiana, formada em Publicidade, já foi bailarina do Domingão do Faustão, ficou famosa por integrar o famoso grupo de dança FitDance e também é lembrada pelo noivado com o cantor Léo Santana.

Dividida em três blocos, com sete bailarinos e quatro atores, a peça gira em torno da menina Lore, que pega carona com um balão azul que estava perdido e entra em um mundo que mistura o real e a fantasia. O produtor musical Luciano Pinto foi o responsável por estilizar as canções da produção, que vão de "Sopa", do grupo Palavra Cantada, a clássicos dos Saltimbancos, como "A História de Uma Gata", passando por hits do Carrosel e das Chiquititas. Toda a trilha sonora acompanha a evolução da protagonista.

Já o cenário, a cargo do artista plátisco Pedro Caldas, é composto de um imenso céu azul cheio de elementos que remetem à infância, como brinquedos, flores e doces. Os figurinos dos bailarinos foram produzidos por Guilherme Hunder, que se inspirou em tendências das décadas de 1950 e 1970, enquanto o figurino de Lore ficou por conta do estilista Fause Haten.

Serviço

O Fantástico Mundo da Lore​

Data: 9 de fevereiro de 2019​

Horário: 16h​

Local: Theatro Via Sul Fortaleza – Av. Washington Soares, 4335 – Edson Queiroz​

Ingressos: R$70/R$35 (mezanino); R$90/45 (plateia)​

Capacidade do Teatro: 732 Pessoas​

Informações: (85) 3099-1290​

Horário de funcionamento da bilheteria: De segunda a domingo, das 10 às 22h, inclusive feriados.​

Acessibilidade: Elevadores, rampas de acesso e assentos especiais.​

Estacionamento no Shopping Via Sul