Looks para o carnaval com 30 reais? Dá!

Um mundo de opções em roupas e três cédulas de dez reais em mãos. Disso, devia vir um look feminino que pudesse ser usado tanto no carnaval de rua, quanto nos blocos de carnaval e nos prés que rolam pela cidade. Esse foi o cenário do desafio que propusemos a três estudantes de moda da Universidade de Fortaleza, Nathaniel Brito, Amanda Costa e Vitória Guedes. Mesmo um pouco assustados com a quantia máxima que poderiam gastar, eles toparam e o resultado você confere abaixo. Inspire-se.

Confira as fotos:

Além do top com brilho e do short animal print, Vitória conseguiu comprar um brinco neon. Tudo com R$30 Foto: Helene Santos

Natan apostou no neon, que voltou com tudo nessa estação. Além disso, o short é envelope, modelo que também está em alta Foto: Helene Santos