Lollapalooza anuncia a divisão de atrações por dia no festival em 2019

A oitava edição do Lollapalooza Brasil anunciou a escalação por dia em 2019. Arctic Monkeys, Tribalistas, Sam Smith e Tiësto tocam no dia 5 de abril; Kings of Leon, Post Malone, Lenny Kravitz e Steve Aoki, no dia 6 de abril; Kendrick Lamar, TWENTY ØNE PILØTS e Dimitri Vegas & Like Mike no dia 7.

O festival confirmou também as apresentações de Kings of Leon e Letrux.

Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (13) ainda está disponível o 1º lote do Lolla Day (válido para 1 dia de festival) que custa a partir de R$ 400. Além disso, o 2° lote do Lolla Pass (válido para os três dias de festival), que custa a partir de R$ 900, também está à venda.

As entradas para o Lollapalooza Brasil 2019 podem ser adquiridas pelo site www.lollapaloozabr.com, bilheteria oficial (sem taxa de conveniência - Credicard Hall, em São Paulo) e nos pontos de venda exclusivos: Km de Vantagens Hall Rio de Janeiro e Km de Vantagens Hall Belo Horizonte.

Confira o line up Oficial Por Dia da Edição de 2019 do Lollapalooza Brasil:

SEXTA-FEIRA - 05/ABR/2019

Arctic Monkeys

Tribalistas

Sam Smith

Tiësto

The 1975

Macklemore

Foals

Kshmr

St. Vincent

Zhu

Portugal. The Man

Fisher

Troye Sivan

Scalene

Bruno Be

Loud Luxury

Elekfantz

Autoramas

Dashdot

Maz

The Fever 333

Molho Negro

SÁBADO - 06/ABR/2019

Kings Of Leon

Post Malone

Lenny Kravitz

Steve Aoki

Vintage Culture

Odesza

Snow Patrol

Bring Me The Horizon

Silva

Chemical Surf

Rashid

Kungs

Jorja Smith

Lany

Dubdogz Feat. Vitor Kley

Illusionize

Jain

Liniker e os Caramelows

Valentino Khan

Gryffin

Liu

Carne Doce

Duda Beat

Catavento

DOMINGO - 07/ABR/2019