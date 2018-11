Lollapalooza 2019 anuncia Arctic Monkeys, Kendrick Lamar e Tribalistas

O Lollapalooza Brasil anunciou as atrações para a edição 2019 do festival nesta quarta-feira (21). A edição será realizada novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 5 e 7 de abril, e terá como atrações principais Kendrick Lamar, Arctic Monkeys e Tribalistas.

O lineup conta ainda com nomes como Tiesto, Steve Aoki, The 1975, Macklemore, Snow Patrol, Years & Years, Foals, Bring Me The Horizon, Gabriel O Pensador, Portugal The Man, Post Malone, Sam Smith, Lenny Kravitz, Interpol, Twenty One Pilots, Gret Van Fleet, Liniker, Autoramas e Greet Van Fleet.

Os ingressos estão sendo vendidos em diferentes pacotes. O Lolla Pass, que dá direito aos três dias de show, custa entre R$ 663 e R$ 1.560.

Na edição de 2018, o Lollapalooza trouxe bandas como Red Hot Chilli Peppers, LCD Soundsystem, Pearl Jam, Imagine Dragons, The National e The Killers, e artistas solo como Chance the Rapper, Lana Del Rey, Wiz Khalifa e Liam Gallagher. Veja a postagem feita pela página do festival: