Lista: 8 lançamentos imperdíveis da música cearense para 2019

"Entre o sonho e o som", como cantava Belchior, os artistas da cena musical cearense geram cada vez mais trabalhos autorais com propostas diversificadas, confirmando a riqueza dos talentos cearenses. A expansão do acesso tecnológico e os estúdios independentes permitem a produção e distribuição de material artístico de maneira fluida, alimentando o público que tem o desejo crescente pela cultura da terra alencarina. Selecionamos CDs, DVDs e EPs esperados para 2019, e também novas construções dos nomes já conhecidos da música local.

LUCIANO FRANCO

Luciano Franco Foto: Divulgação

O terceiro disco do músico Luciano Franco, intitulado “Sonho ou Canção”, reúne 15 faixas com música de Luciano e letra do compositor Dalwton Moura. O álbum carrega consigo a força do trabalho coletivo, já que cada canção é interpretada por vozes da cena de Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro, além da cantora norte-americana Priscilla Odinmah. Entre os nomes participantes do projeto estão o maestro Adelson Viana, Marcos Lessa, Lorena Nunes, Humberto Pinho, Fábio Torres e Roberto Menescal. Já a ilustração da capa e encarte do CD, é da artista visual Raisa Christina e projeto gráfico de Caio Castelo. O lançamento será um show no Dragão do Mar em fevereiro.

MARACATU SOLAR

Capa DVD e CD Maracatu Solar Foto: Divulgação

O Maracatu Solar inova com o DVD e CD “Um Cada Um...Um Cada Sol...”, gravado em outubro do ano passado com a participação de 150 brincantes no palco do Cine São Luiz. A proposta busca contar a historicidade do Solar e apresentar ao público a passagem de um cortejo simbólico de uma rainha negra. O CD e DVD são formados por 17 canções referenciais de hinário, acompanhadas de coreografias e cantadas por seus brincantes, divididos entre batuqueiros, dançarinos, cantores e músicos. O lançamento está previsto para fevereiro, como conta Pingo de Fortaleza, integrante do projeto. “Pretendemos fazer 4 tipos de lançamentos. O primeiro será no Pré-Carnaval da Praia de Iracema e depois em um show no Cineteatro São Luiz. Os outros dois são surpresas”.

BOB MESQUITA

Bob Mesquita Foto: Divulgação

“Incomum”! Assim é chamado o primeiro disco do saxofonista Bob Mesquita, que mistura a harmonia inspirada no jazz moderno com ritmos nordestinos. O afoxé, maracatu, baião e ciranda são abordados com uma roupagem pouco usual, explorando fórmulas de compasso e acordes complexos. O trabalho conta com cinco músicas autorais do saxofonista, uma composição do pianista Robson Gomes e uma do guitarrista Rodrigo Gondim. O projeto contou com a participação dos músicos Thiago Almeida (teclados), Iury Batista (baixo acústico e elétrico), Stenio Gonçalves (guitarra) e André Benedecti (bateria). Bob explica que o lançamento está previsto para fevereiro nas plataformas digitais. "O público pode esperar um trabalho efetivamente artístico, algo feito por instigação", ressalta o saxofonista.

CAMILA MARIETA

A jovem cantora e compositora Camila Marieta promete um novo disco que vai permear o universo do pop, urbano, soul e da MPB, com canções autorais, releituras e feats. “Meu público pode esperar mais brasilidades, mas sem deixar aquele toque de beats que a gente vem trazendo até hoje”, explica Camila. A direção e produção musical será assinada por Cláudio Mendes, já a co-produção será do guitarrista Daniel Lima. O projeto também traz um novo passo na carreira de Camila que fará a campanha de financiamento coletivo, popularmente conhecido como crowdfunding, para os custos do disco. A artista prevê o lançamento da campanha para o primeiro semestre. Alcançando a meta da “vaquinha virtual”, o CD será gravado e lançado no segundo semestre. O trabalho mais recente da cantora é o clipe do single “Vou Me Alugar”, disponível nas plataformas digitais.



CAIKE FALCÃO

O single “Insônia”, lançado em setembro do ano passado, é um trecho do que o público pode esperar do novo “extended play”, popularmente conhecido como EP, de Caike Falcão. Com previsão de estreia para o segundo semestre, o trabalho promete a sonoridade do blues com um texto político.

MARCOS LESSA

“Foram 20 dias de convivência com Menescal, que produziu meus ídolos e minhas referências musicais”, diz Marcos Lessa sobre a gravação do seu disco, que tem produção musical assinada por Roberto Menescal. O CD carrega o samba balada, bossa nova e bolero, e teve seu repertório escolhido “a seis mãos”, pelo Lessa, Menescal e Pio Rodrigues. A ideia é mostrar músicas inéditas de artistas novos e já consagrados, entre os compositores estão Fausto Nilo, Marcos Valle, Evaldo Gouveia, João Donato, Gilson e Lucas Abude. Marcos explica que o disco tem lançamento previsto para abril pela gravadora Biscoito Fino e o nome CD ainda não pode ser revelado.

MOTRICE

Banda Motrice Foto: Divulgação

“Criar e experimentar buscando a interseção com outras linguagens artísticas, como o cinema”, assim define a banda Motrice sobre o processo de concepção do seu EP de estreia, que leva o mesmo nome do “extended play”. O grupo é formado por Victor Ribeiro, André Benedecti e Lucas Benedecti, que participaram de projetos com diferentes estilos, como Alfazemas, Por Um Trio e Ares Carmim, reunidos nesta nova proposta. O projeto musical aborda reflexões políticas, referências cinematográficas e influências que vão do indie rock ao jazz. Assim, narra a saga de um personagem ambientado num mundo futuro, abrindo espaço para ficção em que presente e passado também se misturam. O trabalho foi gravado no estúdio Orelha, de Caio Castelo, que também assina a co-produção do trabalho junto à banda. As quatros músicas estarão disponíveis em abril de 2019 nas plataformas de streaming.

LORENA NUNES

A tropicalidade colorida de Lorena Nunes dará espaço para o “escuro” em seu novo disco “La Mar”, que tem um lado mais emotivo, mais denso e esteticamente menos pop. O CD conta com a maioria das canções autorais e algumas parcerias. A produção musical é assinada por Cláudio Mendes e Igor Caracas, que juntamente à artista exploraram as sonoridades do violão acústico e a percussão. A previsão de lançamento é para o segundo semestre. O trabalho mais recente da cantora é o clipe do single “Tenho um Verão”, disponível nas plataformas digitais.