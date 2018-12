Léo Santana é atração do Réveillon 2019 de Fortaleza

O baiano Léo Santana é uma das atrações confirmadas do Réveillon 2019 no Aterro da Praia de Iracema. A assessoria do artista confirmou a informação. O vocalista já estava programado na festa de fim de ano do Residencial Resort Golf Ville, em Aquiraz. Também estarão no evento gratuito as cantoras Alcione, Anitta e Cláudia Leitte.

Em novembro deste ano, o cantor realizou a festa "Baile da Santinha" na capital cearense. No Ceará, a agenda dele é gerida pela Workshow Nordeste. Léo é conhecido pelo sucessos "Santinha", "Vidro Fumê" e "Vai Dar PT".