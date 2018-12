Leo Jaime é o campeão do ‘Dança dos Famosos’ 2018

Dono do primeiro lugar em um placar que se definiu por apenas alguns décimos, Leo Jaime é o grande campeão do ‘Dança dos Famosos’ 2018. “Eu sempre tive vontade de dançar porque, além de ser um exercício intenso, faz muito bem para a mente. O quadro me fez perder o medo de me matricular em uma aula de dança. Acho que, de todos os benefícios, honestamente, o maior eu ganhei: saber que posso me expressar bem através do meu corpo”, declarou o artista que saiu emocionado do palco do ‘Domingão do Faustão’, na noite deste domingo, dia 16.

Durante a final do quadro, que contou ainda com a presença de todos os candidatos desta edição - Anderson Tomazini, Bia Arantes, Deborah Evelyn, Fiuk, Mariana Ferrão, Nando Rodrigues, Pâmela Tomé e Sérgio Malheiros –, o cantor alcançou 198,6 pontos e se consagrou como o vencedor. Erika Januza garantiu a segunda colocação no ranking, com 198,2 pontos, seguida por Dani Calabresa, que teve 197,8 pontos. Os três artistas e seus respectivos professores Larissa Parison, Elias Ustariz e Reginaldo Sama se apresentaram ao som de dois ritmos: tango e valsa. Os vencedores ganharam, além do título, um carro 0km cada um.

No decorrer da noite, antes mesmo do resultado final, Leo teve a chance de vibrar com muitas conquistas. Em ordem definida por sorteio, o cantor foi o terceiro a se apresentar durante as duas rodadas de coreografias. Ao final de seu número de tango, arrancou sete notas 10 dentre o total de notas dadas pelos oito jurados – as atrizes Camila Queiroz, Maria Joana e Mariana Ximenes, o apresentador Otaviano Costa, o coreógrafo Carlinhos de Jesus, a bailarina Maria Pia Finócchio, o jornalista Artur Xexéo e o ator e dançarino Jarbas Homem de Mello. Após as apresentações, os dois ainda arremataram boas notas do público de casa e da plateia do ‘Domingão’, fortalecendo o caminho rumo ao primeiro lugar.

Uma noite de emoções

Além da vitória de Leo Jaime e Larissa Parison, a final do ‘Dança dos Famosos’ contou com surpresas, lembranças, palavras de carinho e muita emoção. Fausto Silva abriu o programa conversando com todos os participantes da edição 2018, que ressaltaram o quão desafiadora e gratificante foi a experiência na competição. “Nós todos viramos amigos”, contou Danton Mello.

A torcida em grupo seguiu durante as apresentações dos três finalistas, sempre fortemente aplaudidos por todos os colegas. “Há seis anos, eu estava trabalhando como secretária em uma escola e hoje estou aqui. Tudo é possível”, disse Erika, sensibilizada com o carinho de todos. Dani Calabresa também era pura emoção: “Faustão, muito obrigada, de verdade. Eu estou tão emocionada que não sei qual palavra escolher. A mensagem desse quadro é linda: todo mundo pode dançar. Não tem corpo certo para a dança e isso é muito bonito”, disse.

Erika Januza e Elias Ustariz se apresentam Globo/Fábio Rocha

Após as apresentações, os três finalistas ainda foram surpreendidos com alguns depoimentos de familiares, amigos e pessoas queridas, gravados especialmente para a ocasião. Erika Januza, por exemplo, além de ter a chance de ouvir a mãe e a madrasta em vídeo, recebeu o agradecimento de uma pequena fã que ressaltou o quão importante foi ver a atriz interpretando uma juíza na novela ‘O Outro Lado do Paraíso’, pois isso a fez acreditar que ela também poderá ser juíza um dia. “Estou emocionada por estar aqui hoje representando tanta gente”, concluiu a atriz, em lágrimas.

O ‘Dança dos Famosos’ tem direção de Beto Silva. Apresentado por Fausto Silva, o ‘Domingão do Faustão’ tem direção geral de Henrique Matias e direção artística de Jayme Praça.