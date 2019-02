Lenda do soul, Al Green anuncia retorno aos palcos

Aos 72 anos de idade, o reverendo do Soul está de volta. Na tarde da terça-feira (5), Al Green divulgou na própria página oficial uma série de sete shows pelos Estados Unidos. Desde 2012, o artista não realiza uma apresentação ao vivo. Nesse intervalo, apenas uma participação no programa "Late Show With David Letterman" em 2014. Os ingressos da mini turnê começam a ser vendidos na sexta-feira (8) e informações sobre uma possível passagem pela América do Sul ainda não foram divulgadas.

O último lançemento de estúdio de Green foi "Lay It Down" (2008). Em 2018, a lenda gravou o single “Before the Next Teardrop Falls”, faixa produzida por Matt Ross-Spang.

Caminho

De acordo com o jornalista e biográfo Stephen Thomas Erlewine, Green foi o primeiro grande cantor de soul dos anos 1970 e indiscutivelmente o último grande cantor do gênero nascido no Sul dos EUA. Com origens musicais fincadas no gospel, construiu uma discografia repleta de batidas fortes, construções melódicas elegantes e vocais capazes de atravessar do minimalismo ao furor sensual.

Durante a década considerada de ouro para o realizador, contou com o trabalho do produtor Willie Mitchell (1928-2010). Green atingiu o posto de mais popular e influente cantor de soul do início dos anos 70, influenciando não apenas contemporâneos, mas também veteranos como Marvin Gaye (1939-84), segundo Erlewine. No auge da fama, a estrela decidiu se dedicar exclusivamente ao caminho religioso. Continuou a gravar material durante os anos 1980, porém concentrado exclusivamente no evangelho.

Nos anos 1990, ocasionalmente retornou ao R&B, mas permaneceu basicamente um artista religioso pelo resto da carreira. Gravações clássicas de Green como "Let's Stay Together" e "Tired of Being Alone" mantiveram seu poder e influência ao longo dos anos.