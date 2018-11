Leda Nagle publica foto com Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

A filha de Sabrina Sato e Duda Nagle nasceu na tarde de quinta-feira (29) e avó paterna da criança, Leda Nagle, publicou imagem nas redes sociais na qual é possível ver o rostinho da menina. Na foto, segurando Zoe e ao lado do filho, Leda escreveu: "Orgulho e Paixão! Fortes e lindas emoções!".

> Nasce Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Nos comentários, fãs parabenizaram a avó e os pais da pequena, que nasceu em uma maternidade em São Paulo às 15h41. De acordo com informações do GShow, Zoe veio ao mundo com 3,360 kg.

Sabrina deu entrada no hospital ainda na noite de quarta (28) para fazer o parto normal humanizado. Porém, após cerca de 24 horas em trabalho de parto e não conseguir dilatação suficiente, os médicos optaram pela cesárea.