Lady Gaga compareceu ao Oscar com diamante amarelo usado por Audrey Hepburn

Todos os holofotes se viraram para Lady Gaga neste domingo, 24, quando a cantora e atriz surgiu na cerimônia do Oscar 2019. Além de faturar seu primeiro Oscar na carreira, a artista chamou a atenção por outro detalhe: seu colar da Tiffany & Co.

Lady Gaga completa seu look com diamante usado por Audrey Hepburn

Lady Gaga usava um colar com um grande diamante amarelo, considerado um dos maiores e mais valiosos do mundo. A peça de 128 quilates foi descoberta em 1877 na África do Sul, sendo adquirida no ano seguinte por Charles Tiffany, fundador da grife que leva seu sobrenome.

Chamada de Tiffany Diamond, a joia foi usada apenas três vezes. Antes de Gaga, a atriz Audrey Hepburn usou o diamante em 1961 para as fotos de divulgação do filme Bonequinha de Luxo. Em 1957 a socialite E. Sheldon Whitehouse usou a peça durante um baile da Tiffany em Rhode Island, nos Estados Unidos.

Apesar de não ter sido confirmado, estima-se que o valor da joia supere os US$ 30 milhões, aproximadamente R$ 112 milhões.