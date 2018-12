"La Casa de Papel" e "Elite" são as séries mais buscadas no Google em 2018 pelos brasileiros

"La Casa de Papel", da Netflix, foi a série mais buscada pelos brasileiros no Google neste ano e se tornou a produção de língua não inglesa mais assistida da plataforma de streaming. Não à toa, ganhou um Emmy Internacional e foi um dos destaques da Comic Con, em São Paulo -o estande da série foi um dos mais procurados pelo público da feira.

Veja trailer de "La Casa de Papel"



A Espanha não parou aí. A série "Elite", que estreou na Netflix no início de outubro, é a segunda mais buscada. Ela conta a história de três alunos do ensino público que são transferidos para a Las Encinas, a melhor e mais exclusiva escola espanhola, onde os filhos da elite estudam. O choque entre os menos favorecidos e aqueles que têm tudo culmina em um assassinato.

Veja trailer de "Elite"



Há algum tempo, a Netflix vem mostrando que não há barreiras de língua ou cultura para emplacar uma série. A produção alemã de suspense "Dark" foi bastante comentada nas redes sociais, e a brasileira "3%"-que também aparece na lista das produções mais buscadas no Brasil deste ano- foi bem assistida nos Estados Unidos, segundo a empresa.

Veja trailer de "3%"



Na lista do Google aparece a série nacional "O Mecanismo", com Selton Mello, inspirada no livro "Lava Jato - O Juiz Sérgio Moro e os Bastidores da Operação que Abalou o Brasil", de Vladimir Netto.



A TV paga não ficou de fora. A série adolescente "Riverdale", da Warner, também aparece entre as mais buscadas pelos brasileiros. A trama gira em torno do assassinato de um adolescente em uma pequena cidade do interior.



O humor negro de "Lucifer" conquistou os brasileiros. A série americana teve três temporadas produzidas pela Fox, que desistiu da produção, foi salva pela Netflix. A quarta temporada já foi anunciada para 2019.

Veja trailer de "Lucifer"

A lista do Google inclui, na sétima posição, a série americana "The Good Doctor", com o ator Freddie Highmore, do catálogo da Globoplay. Para atrair os brasileiros para plataforma, a Globo exibiu uma versão reduzida, em forma de filme da série.

Futuros distópicos estão estão na moda. A americana "The 100", produção da CW, que está disponível na Netflix, é a quinta da lista. O futuro que se passa em um parque de diversões em "Westworld", série da HBO com Rodrigo Santoro no elenco, é a nona da lista. O ranking termina com "Scandal", produzida pela ABC, e exibida pelo canal Sony e Netflix no Brasil.



AS SÉRIES MAIS BUSCADAS NO GOOGLE EM 2018

"La Casa de Papel"

2. "Elite"

3. "Riverdale"

4. "Lucifer"

5. "The 100"

6. "O Mecanismo"

7. "The Good Doctor"

8. "3%"

9. "Westworld"

10. "Scandal"