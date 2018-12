Kings of Leon é confirmada como atração do Lollapalooza 2019

O Lollapalooza 2019 anunciou o Kings of Leon, nesta terça-feira (11), como uma das atrações no lineup do festival. Entre os principais nomes estão Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Tribalistas, Lenny Kravitz e Sam Smith.

As datas de todo os shows ainda não foram divulgadas pela organização, no entanto, é no dia 5 de abril que o Kings of Leon subirá no palco do festival, de acordo com informações do grupo.

Os ingressos para o Lollapalooza 2019 custam até R$ 1.800. Este é o valor do segundo lote do Lollapass para os três dias de festival, que será realizado em 5, 6 e 7 de abril no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).

Além de opção para meia-entrada, ainda há a entrada social por R$ 990, categoria em que é preciso doar R$ 40 ao Criança Esperança até 31 de dezembro. Os tickets para um dia de evento terão preços a partir de R$ 400 (meia-entrada). A compra pode ser feita por meio do site oficial.

No lineup também aparecem nomes como Twenty One Pilots, Tiesto, Steve Aoki, Interpol, Snow Patrol, Portugal, the Man e Gabriel, o Pensador.

Line-up do Lollapalooza 2019

Arctic Monkeys

Kendrick Lamar

Kings of Leon

Tribalistas

Post Malone

Lenny Kravitz

Sam Smith

Twenty One Pilots

Tiësto

The 1975

Dimitri Vegas & Like Mike

Steve Aoki

Macklemore

Interpol

Odesza

Greta Van Fleet

Snow Patrol

Vintage Culture

Years & Years

Foals

Gabriel, O Pensador

Kshmr

St. Vincent

Silva

Bring Me The Horizon

Rl Grime

Zhu

Bk'

Don Diablo

Portugal. The Man

Fisher

Rashid

Troye Sivan

Rüfüs Du Sol

Chemical Surf

Kungs

Jorja Smith

Dubdogz Feat. Vitor Kley

Lany

Illusionize

Bruno Be

Valentino Khan

Loud Luxury

Gta

Gryffin

Scalene

Liniker E Os Caramelows

Groove Delight

Dashdot

Elekfantz

Bhaskar

Autoramas

Kvsh

Pontifexx

Aláfia

Liu

Carne Doce

Luiza Lian

Maz

Duda Beat

Jain

The Fever 333

Catavento

Molho Negro

The Inspector Cluzo