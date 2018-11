Kim Kardashian revela que casou com Damon Thomas sob efeito de ecstasy

No episódio do domingo (25) de "Keeping Up with the Kardashians", que acompanha a vida da família, Kim Kardashian relembrou momentos da sua fase de rebeldia. A socialite revelou ao ex-cunhado Scott Disick e à irmã Kendall Jenner que casou drogada com o produtor Damon Thomas, em 2000. "Eu me casei sob efeitos de ecstasy".

Kim relatou ainda sobre as outras situações que passou sob efeito da droga. "Eu usei ecstasy uma vez e me casei. Usei de novo, fiz uma sex tape", revela.

Quando questionada por Scott se ela também estava drogada na sex tape com Ray J, a esposa de Kanye West confirmou. "Todo mundo sabe disso. Meu queixo estava tremendo o tempo todo", disse.