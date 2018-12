Kevin Spacey sugere volta de 'Frank Underwood' em vídeo enigmático sobre acusações de assédio sexual

Kevin Spacey decidiu dar uma resposta - mesmo que enigmática - sobre as acusações de assédio sexual contra ele. O ator publicou nesta segunda-feira (24), no Youtube, um vídeo intitulado “Let Me Be Frank”, que em tradução livre significa "Deixe-me ser franco/Frank", em uma brincadeira com as palavras e o personagem Frank Underwood, que interpretou na série "House of Cards".

"Eu sei o que você quer. Tentaram nos separar, mas o que nós temos é tão forte, é tão poderoso. Depois de tudo, nós dividimos todas as coisas você e eu. Contei a você os meus mais profundos e obscuros segredos. Eu mostrei a você exatamente do que as pessoas são capazes. Eu choquei você com a minha honestidade. Mas, desafiei você e te fiz pensar. E você confiou em mim. Mesmo sabendo que não deveria. Então, quando eu acabar, não importa o que vão dizer. Eu sei o que você quer. Você me quer de volta", disse o ator no início do vídeo. Kevin foi demitido da série assim que surgiram denúncias de assédio sexual, no ano passado.

"Claro, alguns acreditaram em tudo e apenas esperavam ansiosamente para me ouvir confessar tudo. Eles estão morrendo de vontade de me ver confessar que tudo que foi dito é verdade e que eu tive o que merecia. Não seria fácil se tudo fosse tão simples? Só você e eu sabemos que nunca é tão simples, nem na política e nem na vida".

Assista ao vídeo

O discurso seguiu com uma forma de resposta contra as acusações de assédio. "Mas você não acreditaria no pior sem provas, não é? Você não se precipitaria em julgamentos sem fatos, certo? Você fez isso? Não, você não. Você é mais esperto que isso. Enfim, tudo esse pressuposto feito para um final tão insatisfatório. E pensar que poderia ter sido uma despedida tão memorável. Quero dizer, se você e eu aprendemos algo nos últimos anos, é que na vida e na arte nada deve estar fora de questão. Não tivemos medo, não do que dissemos, não do que fizemos e ainda não temos medo. Porque posso lhe prometer isto: se não paguei o preço pelas coisas que ambos sabemos que fiz, certamente não pagarei o preço pelas coisas que não fiz".

“Apesar de todo o papo furado, a animosidade, as manchetes, o impeachment sem julgamento. Apesar de tudo, apesar da minha própria morte, sinto-me surpreendentemente bem. E a minha confiança cresce a cada dia e em breve, você saberá a verdade completa“, continuou o ator em outro trecho do vídeo.

Antes de encerrar, Kevin sugere uma volta do personagem da série da Netflix, sem deixar mais indícios do que se trata a mensagem. "Espere um minuto… Agora que penso nisso… Você nunca realmente me viu morrer, não é? Conclusões podem ser tão enganadoras. Você sente minha falta?".

Acusações de assédio

Também nesta segunda (24), Kevin foi acusado formalmente de ter abusado sexualmente de um adolescente, há dois anos. De acordo com o site The Boston Globe, o ator será indiciado no Tribunal Distrital de Nantucket no dia 7 de janeiro de 2019. Depois desse caso, outros 18 homens fizeram a mesma acusação contra o ator.