Kéfera discute feminismo com convidado do 'Encontro com Fátima Bernardes'

Kéfera Buchmann, atriz e youtuber, participou do 'Encontro com Fátima Bernardes' na manhã desta quinta-feira (13), se desentendeu com um dos membros da plateia e repercutiu nas redes sociais. Com discussões sobre o feminismo, a ideia do programa era discutir o respeito às mulheres e a igualdade salarial no país. E foi no meio do ao vivo que a intérprete de Mariane, na novela 'Espelho da Vida', resolveu argumentar em relação ao tema com um convidado.

Wallace, como foi apresentado da plateia, resolveu falar de uma experiência vivida ao abordar uma mulher logo após ser questionado por Fátima sobre as diferenças salariais. "Elas brigando por isso tudo bem mas, por exemplo, eu estava fazendo uma peça em uma faculdade. O que aconteceu? Eu tava fazendo uma peça em uma faculdade e simplesmente toquei numa feminista e falei 'Poxa, onde fica o banheiro?'. Ela olhou pra mim, me encarou e parecia que seria uma cena da novela 'O Beijo do Vampiro'. Automaticamente eu enfiei o pé na jaca e falei 'Opa!'. Não podia falar nada com ela", contou.

Após o estranhamento de quem estava discutindo no palco, Kéfera se manifestou na conversa. "Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista, só que é desnecessário", afirmou.

Aos que acharam que o que eu respondi ao moço da plateia foi grosseria, não foi. Foi posicionamento perante mais uma vez um homem querendo explicar feminismo para nós mulheres.

Mas Wallace decidiu não parar. “Não, em nenhum momento eu tô tentando explicar o feminismo…”, começou, mas logo foi interrompido pela atriz. “Agora você tá manterrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo para vocês. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar para gente, a gente sabe”, completou.

Na internet, os comentários e vídeos começaram a defender o ponto de vista da atriz em relação à discussão. Enquanto isso, também houve quem criticasse a postura da artista.