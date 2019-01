Justin Bieber defende Chris Brown após acusação de estupro

Após uma acusação de estupro e passagem por uma delegacia de Paris, o rapper Chris Brown, 29, publicou um vídeo no Instagram trabalhando em seus passos de dança e acabou recebendo entre os comentários uma mensagem de apoio do cantor Justin Bieber, 24.

"Ninguém pode te superar, você é o melhor de todos os tempos", escreveu Bieber, elogiando o colega de trabalho. Minutos após o comentário do cantor pop, alguns fãs usaram as redes sociais para demonstrar que estavam decepcionados com a atitude dele.

Brown estava detido em Paris desde segunda-feira (21), após ter sido acusado de estupro por uma mulher de 24 anos.

A suposta vítima disse ter conhecido o cantor do dia 15 de janeiro, em uma balada na Champs Elysée (avenida de Paris), e teria sido convidada junto a outras mulheres a ir até o quarto dele, no hotel Mandarim Oriental. Lá, ela disse ter sido abusada por Brown, por um amigo do rapper e por um guarda-costas.

No dia seguinte às acusações, Brown foi liberado alegando que tratavam-se de acusações "falsas" e dizendo que "essa vadia está mentindo". O advogado dele disse ainda que o rapper pretende prestar queixa por calúnia.

Em seguida, Brown publicou uma foto em seu Instagram com os dizeres "Essa vadia está mentindo". Na legenda, escreveu: "Quero deixar perfeitamente claro. Isto é falso e é um monte de besteira! Nunca! Para minha filha e minha família, isto é tão desrespeitoso e contra meu caráter e minha moral".