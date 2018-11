Júnior Lima passa por segunda cirurgia em menos de um mês devido a problema renal

O músico Júnior Lima, de 34 anos, passou por uma cirurgia para retirar pedra no rim, na última segunda-feira (19). No mesmo dia, o cantor tranquilizou os fãs sobre o resultado do procedimento: "Sucesso", publicou ele ainda na cama de um hospital.

Júnior cancelou compromissos profissionais por conta do problema de saúde. Ele desmarcou o show que faria com a banda Manimal, em Cuiabá (MT), no fim de semana.

Essa foi o segundo procedimento a qual Júnior foi submetido em menos de um mês. O irmão de Sandy precisou de uma cirurgia de emergência no dia 30 de outubro. Os dois processos estão ligados, segundo o próprio cantor relatou por meio de Stories.

A primeira intervenção médica realizou uma espécie de implosão a laser de um grande cálculo renal. Também foi colocado um catéter para ligar o rim à bexiga. O objetivo era impedir a obstrução do canal.