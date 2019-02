José Loreto pede perdão a Débora Nascimento e fala em reconquistá-la

O ator José Loreto, 34, publicou na noite desta quarta-feira (20) um pedido de desculpas à mulher, Débora Nascimento, 33. O casal anunciou a separação no sábado (16).

"Errei sim, manchei o teu nome", afirma ele, em texto publicado no Instagram. O ator também diz que quer reconquistar Débora e que, apesar das evidências, jura "que nada aconteceu". Circulam na imprensa e nas redes sociais boatos de que ele teria traído a mulher.

Em menos de 20 minutos após publicar a mensagem, o ator já tinha em seu perfil no Instagram mais de 7.000 comentários de seguidores. A maioria deles elogia a atitude de Loreto de assumir que errou e pedir desculpas a mulher, a filha e aos envolvidos na história. A mensagem foi publicada com uma foto de um origami de pássaro com duas alianças -não se sabe se elas são do casal ou apenas ilustrativas usadas para o pedido de desculpas.

Uma das envolvidas na história é a atriz Marina Ruy Barbosa, com quem o ator contracena na novela "O Sétimo Guardião", exibida na faixa das nove da Globo. Ela foi apontada como um dos motivos da separação do casal.

Assim que os rumores começaram, Marina divulgou uma nota na qual afirma que ama seu marido e é muito feliz no casamento. A atriz é casada com o ex-piloto e empresário Xandinho Negrão desde outubro de 2017.

"Hoje comecei a ser apontada por fofoqueiros da internet de ser talvez pivô de uma separação, que devem assistir muita televisão e pelo visto a novela. Eu amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho como consequência da novela", disse a atriz, em comunicado à imprensa.

Loreto e Nascimento têm uma filha, Bella, de dez meses. Nas redes sociais, são várias as fotos do par com a pequena.

O casal começou a namorar em 2012, quando trabalhou junto na novela "Avenida Brasil", da Globo. Eles também contracenaram no folhetim "Flor do Caribe", de 2013.