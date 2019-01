Jorge e Mateus celebram réveillon no mesmo camarim com filhos em Fortaleza

O público que conferiu o réveillon do Colosso Lake Lounge teve a surpresa de ver os filhos do sertanejos Jorge e Mateus no palco do evento. Os cantores fizeram a contagem regressiva da entrada do novo ano, além de abrirem champanhes juntos. Nos bastidores, eles e as famílias dividiram o mesmo camarim.

A canção "Marcas Do Que Se Foi" foi a canção escolhida pela dupla para cantar na virada do ano. "Que esse ano que vem chegando seja abençoado para vocês. Que bom que a gente pode se encontrar numa festa tão bonita", disse Jorge.