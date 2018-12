Jogo Sonic ganha primeiras imagens do filme para 2019; assista

A Paramount divulgou alguns segundos da animação de Sonic, nesta segunda-feira (10). O filme sobre o ouriço veloz está previsto para chegar aos cinemas em novembro de 2019.

O longa será feito pelos mesmos criadores de Deadpool e Velozes e Furiosos. A franquia de jogos de video game surgiu em 1991 e conquistou fãs ao longo dos anos.

As primeiras imagens tornaram-se um assuntos mais comentados do Twitter após o anúncio do estúdio de cinema e chegou a ficar segundo lugar nos trends topics. Os internautas brincaram com as pernas torneadas do personagem, apresentadas no teaser.

Confira repercussão nas redes sociais

Como assim o Sonic tem pernas? Sempre achei que fosses essas rodinhas estranhas! pic.twitter.com/FvlQTs9Ky7 — Ed Skuér (@edskuer) 10 de dezembro de 2018

E a batata da perna do Sonic que é maior que a de vocês ? pic.twitter.com/BcIZKYWBgS — Felipe Soultrain (@Eugetup) 10 de dezembro de 2018