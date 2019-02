Iza, Toni Garrido, Wesley Safadão e Lucy Alves comandarão o Só Toca Top, na Globo

Ritmos diferentes. Rankings diferentes. Apresentadores diferentes. O ‘SóTocaTop’ estreia sua nova temporada com novidades: agora, o palco do programa não terá apenas dois apresentadores no comando, mas sim um time musical representando os diferentes estilos musicais já característicos da atração. Durante todo o ano, os artistas se dividem em duplas, que ficam à frente da atração para apresentar os rankings com os grandes sucessos por alguns episódios.

As duas primeiras duplas já estão definidas: Iza e Toni Garrido dão o pontapé inicial nas tardes de sábado. Depois será a vez de Wesley Safadão e Lucy Alves subirem no palco da atração, que tem estreia prevista para março.

Wesley Safadão

Com direção artística de Raoni Carneiro, a nova temporada do ‘SóTocaTop’ manterá a dinâmica que o consagrou: a cada semana, receberá artistas de diversos gêneros e estilos, reunindo em seu palco o que é mais ouvido pelo público nas rádios e também na internet através de rankings dedicados exclusivamente aos sucessos da música nacional.

”Durante a primeira temporada, o palco do ‘SóTocaTop’ foi um reflexo de tudo o que as pessoas ouvem, com a cara e a energia do Brasil. Agora, a diversidade de estilos musicais, que sempre foi um dos nossos objetivos e se tornou uma característica do programa, estará representada também no nosso time de apresentadores. Teremos representantes do Pop, da MPB, do forró e muito mais. Queremos, mais uma vez, mostrar a pluralidade musical do Brasil”, conta Raoni.

Iza, que já esteve no programa como convidada musical, comenta sobre o novo papel. “Aceitei o convite para ser apresentadora nessa nova fase do 'SóTocaTop' com muita felicidade. Sou muito fã do programa e fui muito feliz em todas as vezes em que me apresentei na primeira temporada. Estar à frente do programa ao lado do Toni Garrido, que é meu amigo, um cara incrível, recebendo outros amigos no palco será uma grande festa, um desafio diferente. E que, ao mesmo tempo, traz muita responsabilidade. Mas tenho certeza de que vai dar tudo certo e que essa temporada promete muito", fala Iza.

Lucy Alves

Seu parceiro de palco reforça a alegria da parceria. “O 'SóTocaTop' traz o que é popular, o que é Pop. É Top porque é Pop. E, ao meu lado, uma grande parceria, uma grande e talentosa artista brasileira que é a Iza. Eu apresentei o Fama há alguns anos e tenho boas referências do que é reunir os sucessos do momento em um programa com uma dinâmica incrível. A primeira temporada, no ano passado, foi muito legal. Teremos, como artistas, o grande desafio de manter o nível e darmos continuidade a essa atração que ganhou o gosto do público e que é um sucesso. Estou super feliz por ter sido convidado para receber amigos de profissão em um programa que fala diretamente com o mercado da música", finaliza Toni.

Toni Garrido

Finalista do Programa The Voice Brasil em 2013,a atriz e cantora paraibana Lucy Alves disse que ficou honrada com o convite para ser uma das apresentadoras da segunda temporada do 'SóTocaTop'. “Quando eu recebi o convite fiquei louca! Eu acho o programa o máximo, que traz os artistas e suas novidades, suas músicas, seus sucessos. E eu amo música, eu respiro música”, afirmou. Lucy comemorou quando soube quem irá dividir com ela o palco da atração.

“Foi incrível quando eu descobri que meu parceiro vai ser o Wesley Safadão, esse cara incrível, de uma energia maravilhosa, que traz uma música muito efusiva e que vai estar lá, ao meu lado. Juntos vamos, com muita alegria, saudar tantos artistas, saudar a música! E eu também quero poder cantar os meus sucessos, quero apresentar e me divertir. Quero ser Top! Tenho certeza que as pessoas vão se divertir muito também. É um programa muito especial, vai ser massa!”, diz, animada.

Wesley fecha o primeiro time a comandar o programa e confirma a expectativa em estrear como apresentador. “Estou muito feliz com o convite e honrado. A responsabilidade é muito grande e estou muito motivado, é uma mescla de emoções e sensações. Será uma experiência nova, diferente de tudo o que já fiz. Um desafio e darei o meu melhor ” comenta Wesley.