Ivete Sangalo planeja novo DVD e afirma: 'Não faço nada esperando agradar alguém'

A cantora Ivete Sangalo confirmou nesta quarta (21) a gravação do seu próximo DVD em São Paulo, com participações internacionais. O projeto Live Experience será filmado no dia 8 de dezembro no Allianz Parque. Os ingressos já estão à venda. Para a cantora, lançar mais um DVD é uma desculpa para reunir amigos e fãs.

"A última coisa que eu penso de um DVD é que ele seja rentável. Pra mim, o importante é a reunião de amigos que fica eternizada. Um estádio é só para caber todo mundo. Quero colocar o maior número de pessoas possível para dentro" afirma Ivete Sangalo. "Mas se for pra dizer onde ganho dinheiro, é nos shows, e o DVD fomenta sempre uma nova turnê. Cruel dizer que DVD não vende, aquilo é um registro tão lindo."

Estão confirmados o cantor espanhol Alejandro Sanz e o cantor norte-americano Brian McKnight, já conhecidos de Ivete. Entre os brasileiros, Marília Mendonça, Ferrugem e Leo Santana.

"Sempre quis gravar com todos eles, e acontece de surgir uma música que tem a ver com a gente, entra no DVD. Agora, o Brian foi pedido das fãs!"

Com sertanejo, axé ou pop romântico, Ivete nunca seguiu rótulos. "Os novos artistas são assim, abertos a tudo, não têm gênero. Demorou para o mundo mudar e entender isso", diz Ivete. Ela aplica o mesmo pensamento em sua relação com novos compositores. Exemplo disso é a gravação de "Gota no Oceano", composição da cantora Mahmundi, na qual faz dueto com Ferrugem.

"O nosso amor venceu" é a inédita que ela interpreta com Marília Mendonça. A letra é de Ivete, que mudou o refrão na hora da gravação. No repertório, há, ainda, uma canção de Tim Maia e uma versão de "Além do Horizonte", de Roberto Carlos.

Ao lado de Alejandro Sanz, ela já cantou "Corazón Partío", no DVD "Ivete no Maracanã", e participou da faixa do espanhol "Não Me Compares". Já com Brian McKnight, gravou "Back At One".

A cantora diz não ligar para nada grandioso, sem prometer pirotecnias. "Não faço nada esperando agradar alguém. A coisa quando é boa, é boa em qualquer lugar. Nem sempre precisamos de muita coisa".

Entre as inéditas do DVD estão "Coração sem Freio", "O Amor Venceu", "Meu Peito Dispara" e "Teleguiado", agora disponíveis nas redes sociais de Ivete.

Nesta quarta, Ivete antecipou as canções transmitindo ao vivo pela internet um show que fez apenas para convidados.