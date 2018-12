Após o encerramento das gravações do novo DVD “Live Experience”, no sábado (8), Ivete Sangalo liberou o primeiro clipe do projeto no YouTube. A cantora postou o vídeo de “Teleguiado”. A faixa é uma composição de Ivete em parceria com Magno Sant’Anna, Gigi e Dan Kambaiah.

"Quem está preparado pra ir atrás do trio?! Quem tá preparado pra se jogar? Ao meu comando: pula, pula, pula! É Carnaval!”, fala Ivete na produção. A canção tem percussão forte e letra simples.

Assista: