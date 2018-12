IV Concurso de Fotografia do Ceará Natal de Luz divulga resultado

A foto produzida por Jorge Matheus foi eleita a vencedora do IV Concurso de Fotografia do Ceará Natal de Luz. Totalizando 68.771 votos, a imagem levará um prêmio de R$ 3 mil.

Jorge Matheus foi escolhido, dentre mais de 400 fotógrafos amadores e profissionais. Em segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, Gleysla Fernandes, com 54.057 votos, e Valéria Lima, 4.857.

Recorte da imagem vencedora: foto recebeu quase 70 mil votos online Jorge Matheus

Curadoria

As fotografias passaram por uma comissão julgadora, coordenada pelo fotógrafo, diretor de fotografia, curador e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fernando Maia da Cunha. A avaliação foi feita através de fotografias originais - sem montagem ou manipulação digital. Todas as imagens foram registradas captando algum instante da programação do evento natalino.

Com as atrações concentradas na Praça do Ferreira (Centro), Praça Portugal (Aldeota) e Aterro da Praia de Iracema, o Ceará Natal de Luz 2018 foi encerrado no último domingo (23).