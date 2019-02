Iracema Bode Beat realiza "vaquinha" para sair no Carnaval

Um das festas de Carnaval mais aguardadas por quem mora em Fortaleza, o Iracema Bode Beat, está arrecando fundos para poder sair nas ruas do bairro Praia de Iracema. Nos últimos dois anos, o evento foi apoiado com recursos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultural. Em 2019, os organizadores não conseguiram verbas por meio da instituição.

"A gente sempre teve uma parceria com o Dragão do Mar. Foram os grandes patrocinadores durante os dois últimos anos. Por questões internas do Dragão, eles não assinaram nada com a gente. Não vai ter também o Chão da Praça. Buscamos parceria com a Prefeitura, mas não tivemos êxito com o Teatro São José", explica o organizado do evento Tauí Castro.

O grupo também está articulando uma parceria com o Instituto Iracema. "Provavelmente, sairemos no domingo (3 de março) de Carnaval. Estamos esperando uma confirmação do Instituto. Também estamos vendo o apoio da Casa Civil com o som", afirma Tauí.

Caso consiga o valor, o bloco do Bode deve começar a concentração na Praia dos Crushs e seguir até a Ponte Velha da Praia de Iracema. O evento contará com participação de Daniel Groove e Nayra Costa.

Serviço

Apresentação da banda Bode Beat

Quando: 23 de fevereiro

Mais informações: (85) 99871 9406

Ajude: benfeitoria.com/bodebeat