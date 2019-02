Inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2019 seguem até esta quinta-feira (14)

Finaliza nesta quinta-feira (14), às 18h, as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2019. De caráter nacional, o concurso oferece como prêmio a publicação e distribuição das obras pela Editora Record, parceira do Sesc no projeto. As inscrições, abertas desde o dia 9 de janeiro, são gratuitas e devem ser feitas no site destinado ao projeto.

Lançado pelo Sesc em 2003, o concurso identifica escritoras e escritores inéditos, cujas obras possuam qualidade literária para edição e circulação nacional. Além de incluí-los em programações literárias do Sesc, o Prêmio também abre uma porta do mercado editorial aos estreantes ao terem suas obras publicados sob a tutela da Record.

Mais do que oferecer uma oportunidade aos novos escritores, o Prêmio Sesc de Literatura cumpre um importante papel na área cultural, proporcionando uma renovação no panorama literário brasileiro.

Na última edição, os vencedores foram, na categoria Romance, a carioca Juliana Leite, com “Entre as mãos”; e o gaúcho Tobias Carvalho, na categoria Conto, com “As Coisas”.

Outros vencedores do prêmio, em anos anteriores, também se destacaram em outras relevantes premiações.

Entre eles estão Franklin Carvalho, ganhador com o romance “Céus e Terra”, em 2016, e vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2017; e Sheyla Smanioto Macedo, vencedora da edição 2015, com o romance “Desterro”, que conquistou o Prêmio Machado de Assis 2016.