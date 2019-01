Inscrições para o Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia estão abertas 

O Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia 2018 está com as inscrições abertas até o próximo dia 11 de fevereiro. Dividida em três categorias - "Narrativas Brasileiras", "Descobertas" e "Novas Visões" - a premiação reúne um total de R$ 280 mil para reconhecer a atual produção fotográfica do Ceará e do Brasil. A inscrição é gratuita.

O prêmio agora tem abrangência nacional. Segundo Fabiano Piúba, titular da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE), a iniciativa propõe um intercâmbio entre a fotografia feita no País e a do Estado. A própria figura de Chico Albuquerque (1917-2000), um dos pioneiros da imagem publicitária no Brasil, traria esse apelo.

A ação ainda integra as políticas de fomento às Artes Visuais da Secult (CE).

Categorias

Narrativas Brasileiras - Destinada a premiar o percurso consolidado de um(a) autor(a), reconhecendo a relevância da sua trajetória para a fotografia brasileira. Podem se inscrever autores(as) que tenham trabalhos voltados para a construção de narrativas fotográficas, no formato de ensaio autoral, e que interpretem e valorizem a diversidade brasileira.

Descobertas - Destinada à premiação e revelação de autores(as) com ensaios fotográficos que apresentam novas contribuições para o campo da fotografia brasileira na atualidade.

Outras Visões - Para trabalhos que atravessam os limites do ato fotográfico e recorrem à transversalidade na criação visual, por meio de processos inovadores em diálogo e conexão com outras linguagens e as novas tecnologias.

Pré-requisitos

Podem se inscrever no edital pessoas físicas, maiores de 18 anos, brasileiras natas ou naturalizadas, residentes e domiciliadas em qualquer um dos municípios do território nacional e com atuação no campo da fotografia.

As inscrições podem ser feitas pelo site http://editais.cultura.ce.gov.br