Inscrições abertas para o Mister Eco Ceará

O concurso Mister Eco Ceará envolve beleza, ecologia, cultura e arte. O evento tem como propósito eleger o garoto mais bonito do estado para concorrer ao título nacional. A disputa se divide entre duas categorias, são elas Mister Eco Teen (17 à 22 anos) e Mister Eco (22 à 35 anos).

O concurso é uma realização dos produtores de eventos Juninho Batista e Jaqueline Queiroz, que irão selecionar um modelo do Estado do Ceará com a ajuda de um corpo de jurados técnicos.

Os candidatos passarão por uma seletiva. Os interessados deverão entrar em contato pelos fones: (85) 99729.7996 ou 98867.5769.