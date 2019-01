Inscrição para oficina gratuita de escrita literária encerra nesta sexta-feira (4)

A escola Porto Iracema das Artes oferta na programação a oficina “Fábulas de Janeiro III: O Infraordinário”, entre os dias 14 e 18 desse mês, das 19h às 22h. A formação é gratuita e será conduzida pelo escritor Joca Terron. A inscrição pode ser realizada até esta sexta-feira (4), por meio de site.

Serão disponibilizadas 25 vagas para a formação, que acontecerá no ateliê da escola. A carga-horária é de 15 horas-aula.

O curso é voltado para todas as pessoas que gostam de ler, escrever e têm idade acima de 16 anos. A divulgação dos selecionados será feita no dia 10 de janeiro, também no site da escola.

O escritor

Joca Reiners Terron tem mais de 10 livros publicados ao longo de sua trajetória FOTO: Divulgação/ Rafael Roncato

Joca Reiners Terron tem mais de 10 livros publicados ao longo de sua trajetória. Algumas obras foram lançadas também em países como México, Itália, Portugal e Emirados Árabes. Um dos títulos, "Do Fundo do Poço se Vê a Lua", rendeu a Terron o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional como melhor romance de 2010.

SERVIÇO

Oficina com escritor Joca Terron

Data: 14 a 18 de janeiro, das 19h às 22h

Local: Ateliê do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema)

Inscrições: até 04 de janeiro por meio do site

Selecionados serão divulgados no dia 10 de janeiro

Gratuito