Ingressos para show de Gilberto Gil no São Luiz esgotam em menos de meia hora

A venda de ingressos para o show de Gilberto Gil no Cineteatro São Luiz foi disputada. Os mais de mil ingressos para os dois setores de público foram vendidos em menos de 30 minutos na bilheteria da casa e no site. O cantor apresenta o novo álbum “Ok Ok Ok” em show inédito, no dia 9 de dezembro, às 19h.

> Show de Gilberto Gil no Cineteatro São Luiz tem ingresso por R$60

O cantor, compositor e instrumentista baiano apresenta 12 músicas inéditas no álbum Ok Ok Ok, seu primeiro disco de inéditas desde Fé na festa (2010). As três músicas alocadas como faixas-bônus são Afogamento, Kalil e Pela internet 2 (versão atualizada da música lançada em 1996 e repaginada em janeiro deste ano de 2018).

A última apresentação de Gil na Capital foi no festival Maloca Dragão, em abril deste ano, com a turnê “Refavela 40” que comemorou as quatro décadas de lançamento do disco histórico.

Serviço

Gilberto Gil em “Ok Ok OK”

Data: 09/12, às 19h

Local: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)