Inédito, filme cearense 'Baião de Dois' é destaque no Especial Fim de Ano do Sistema Verdes Mares

Filmes de natal são uma tradição no setor do entretenimento. O espírito festivo e reflexivo da época torna-se território fértil para escritores, cineastas e atores desenvolverem histórias inspiradas pela data. Farta parcela desse acervo, entretanto, remonta a produções idealizadas por grandes estúdios estrangeiros. Por essa razão, os cenários mostrados nestas obras refletem a realidade dos lugares onde são filmados. E tome imagens como neve, chaminés e a presença do chamado “bom velhinho” em boa parte das narrativas.

Se fossemos contar um caso de natal com as cores e sotaques do Ceará, como seria tal experiência? Bem, o longa-metragem “Baião de Dois” responde a pergunta. A obra é destaque dentro da programação da TV Verdes Mares no fim de semana natalino. Hoje, depois do Fantástico, o Especial Fim de Ano do canal exibe o filme dirigido pelos cearenses Allan Deberton e André Araújo. Produzido pela Deberton Filmes, em parceria com a Globo Filmes, a obra contou com a participação de produtores, autores, diretores e elenco local.

Noite feliz

A história se passa na Barraca de Praia que dá nome ao filme. Em época de crise, Luiz, dono da “Baião de Dois”, bolou a ideia de abrir a casa na noite de natal. A decisão atingiu em cheio os funcionários, afinal cada um já tinha um plano para a data. Zezé, o garçom, espera a vinda da filha do interior para passar o natal com ele. Iracema, ajudante de cozinha, está de passagem comprada pra visitar a mãe. Santa, a chefe da cozinha, é responsável pela ceia da família. E o personagem Calado dá a entender que não gostou nada da “hora extra”.

Filmagens aconteceram no Cumbuco Divulgação

Com roteiro de André Araújo, Baião de Dois é um dos quatro especiais realizados por filiais da Rede Globo. Além do Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco exibem filmes regionais inéditos. A consultoria passou pelas mãos dos diretores José Alvarenga Jr. e Luiz Henrique Rios. A ideia do projeto é promover um diálogo mais próximo com as audiências destas regiões.

Reconhecidos pela atuação no setor do cinema e do teatro, tanto Deberton como Araújo tiveram pela frente a missão de desenvolver um produto para TV. O desafio foi criar um argumento sobre o Natal, mas que tivesse a identidade cearense. “Pensamos em trabalhar com imagens do litoral, mas sem priorizar uma visão turística do nosso estado. Apesar de estarmos num ambiente que é sempre pensado para turistas, a história se passa na cozinha de uma Barraca de Praia, a relação entre patrão e trabalhadores está no subtexto da história. São personagens periféricos, temos um pouco do cotidiano do garçom, da cozinheira”, descreve Araújo.

Outro desafio da dupla foi encontrar a melhor forma de fazer o público consumir a comédia. "Tivemos que pesquisar, entender melhor o humor e como chegar ao público de TV. Um cuidado, principalmente na relação do Ceará com o humor. Queríamos desde o início fazer uma comédia que não constrangesse minorias, investir em outra forma de provocar o riso no outro. Tem drama, comédia, suspense, é musical. Demos naturalidade aos personagens, existem outras formas de fazer e temos tentando trabalhar por esse caminho", finaliza o co-diretor.