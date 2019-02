III Baile à Fantasia do Zé de Alencar acontece neste sábado (23)

O III Baile à Fantasia do Zé de Alencar será realizado no próximo sábado (23), no Theatro José de Alencar. Com programação prevista para iniciar às 16h, atrações como Bloco Pirambulando, DJ Estácio Facó e a banda Os Transacionais já estão confirmadas. Um desfile e a escolha das três melhores fantasias também devem fazer a alegria do evento. Os ingressos serão disponibilizados a partir desta terça (19), com doação de 1 kg de alimento não perícivel.

No local, a intenção é fortalecer os laços de convivência entre a comunidade e os parceiros do equipamento cultural, gerido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult).

Apresentação

Para começar o evento, às 16h, o palhaço Xilito Palhaçada anima o público do baile infantil, seguido da apresentação do Bloco Pirambulando, que possui trabalho ativo no bairro Pirambu e envolve aproximadamente 200 pessoas na composição.

Enquanto isso, a partir das 19h, no Baile Adulto, o DJ Estácio Facó e a banda Os Transacionais devem trazer um repertório com a diversidade de ritmos brasileiros que embalam o carnaval. Apenas pessoas fantasiadas ou mascaradas terão a entrada permitida.