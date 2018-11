I Semana Abidoral Jamacaru de Cultura tem abertura nesta terça (27), no Crato

A partir desta terça (27), começa a I Semana Abidoral Jamacaru de Cultura, no Salão de Atos do Campus Pimenta da Universidade Regional do Cariri (URCA), no Crato (CE). A abertura acontece às 19h, com uma apresentação do Quinteto da Vila da Música (vinculada ao Escritório Regional de Cultura do Cariri, da Secult/CE).

A programação é aberta ao público; e o evento marca as comemorações pelo aniversário de Abidoral, além do lançamento de seu quarto disco de carreira. A semana dura até a próxima sexta (30).

Uma exposição, sarau poético, mesas redondas, apresentações artísticas e o show de lançamento do álbum de Abidoral Jamacaru integram a programação. O novo disco equilibra a experiência de 40 anos de estrada do artista, com um pé em novas linguagens e maneiras de se fazer música.

Confira a programação:

27/11, a partir das 19h, no Salão de Atos da URCA (Campus Pimenta)

Abertura com o Quinteto da Vila da Música

Conferência “Destino: Margem Virgem – O voo solo e luminoso de Abidoral Jamacaru”, com José Flávio Vieira

Mesa “Cadê o CD?” - As agruras de uma Produção em tempos de Demolição, com a mediação de João do Crato e participantes da

produção do novo disco de Abidoral Jamacaru.

28/11, às 7h, na Rua José Carvalho (Centro do Crato)

Salva para Abidoral, com café da manhã de aniversário

15h, na URCA (Campus Pimenta)

Roda de conversa “Um tropicalismo no Cariri: A contracultura no Cariri e os festivais da canção dos anos 70”

19h, no Auditório da Vila da Música (Av. José Horácio Pequeno, Belmonte)

Show em homenagem a Abidoral Jamacaru, "Amigos e canções"

29/11, às 15h, no Salão Terra da URCA (Campus Pimenta)

Roda de conversa “Abidoral por ele mesmo - descontruindo Abidoral Jamacaru.”

19h, no bar e restaurante Mercearia Cariri

Exposição "Incomensurável – Os caminhos poéticos de Abidoral Jamacaru"

20h, no bar e restaurante Mercearia Cariri

Recital poético para Abidoral.

Relançamento do cordel “Abidoral Jamacaru, sua obra, sua arte", do poeta Regiopídio Lacerda

30/11, às 18h, na Praça Siqueira Campos

Exibição do teaser do documentário “Menestrel de Avallon” (O Berro Filmes)

20h, na Praça Siqueira Campos

Lançamento oficial do álbum homônimo "Abidoral Jamacaru"