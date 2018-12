I´Music 2019 anuncia Gilberto Gil como atração de evento

O cantor Gilberto Gil foi anunciado pela organização do festival I'Music como atração especial especial da segunda edição do evento em Fortaleza. O show do baiano será no dia 19 de janeiro, quando também se apresentam a banda Blitz, o cantor Lulu Santos e o cantor Nando Reis.

O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor cultural brasileiro, Gilberto Gil, conhecido por sua inovação musical e por ser vencedor de vários prêmios, fará um show inesquecível trazendo os seus maiores sucessos aos fortalezenses e também para os turistas que visitam a cidade nas férias de janeiro. O seu show deve reunir um público de diferentes idades, unindo as várias gerações de filhos, pais e avós.

O I´Music acontece nos dias 18, 19 e 20 de janeiro e irá repetir o grande sucesso do evento deste ano, reunindo nove cantores e bandas nacionais, além de DJs, shows pirotécnicos e espaços com roda gigante e experiências sensoriais.



Programação

No primeiro dia de I´Music (18), apresentam-se o rapper Hungria, a cantora Ludmilla e o DJ Dennis. No domingo (20), será a vez de relembrar os grandes sucessos de Biquini Cavadão, Capital Inicial e Cidade Negra, três bandas que fizeram história na música brasileira.

O ingresso para cada dia do I´Music custa R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia). Para esta segunda edição, o Iguatemi Fortaleza oferece aos seus clientes uma oportunidade diferenciada de unir as compras de final de ano com a possibilidade de assistir aos grandes shows. A cada R$ 150 em compras no Iguatemi o cliente poderá comprar até dois ingressos a R$ 50,00 cada. Os ingressos para o I´Music podem ser adquiridos nos dois quiosques do festival, localizados próximos à Zara Home e à Casa dos Relojoeiros.