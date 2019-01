Humoristas levam comédia clássica cearense para temporada em São Paulo

Os artistas cearenses Ciro Santos, Lailtinho, Luana do Crato e Anderson Justos desembarcam em São Paulo nessa semana para uma série de apresentações do espetáculo "Humor do Ceará", que comemora 30 anos, contados desde o Festival do Humor, no ano de 1989, considerado o “boom” da comédia cearense.

A atração ficará em cartaz na capital paulista a partir desta quinta-feira (31) e nas quintas durante todo o mês de fevereiro. O espetáculo cearense ocupará um teatro no bairro Barra Funda com capacidade para 633 espectadores.

A apresentação será inédita, com textos e direção coletiva e cenário que traz peças que remetem à cultura artesanal cearense. O humor dos artistas levam características de cada personagem, do brega ao humor brejeiro, da Diva ao exímio imitador. Além de números individuais, há momentos em duo e trio.