O comediante Rodrigo Santanna usou as redes sociais para fazer uma declaração ao namorado, Junior Figueiredo, roteirista do Multishow. Geralmente discreto com a relação, Rodrigo fez questão de tornar público a admiração pelo amado, nesta quinta-feira (31).

"Tem pessoas que chegam pra mudar o curso da nossa vida sem a gente perceber. O amor faz disso, hoje é dia dele. Obrigado por todas as mudanças @jrfigueiredo7 te amo. Parabéns", publicou o global.