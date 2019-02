Humberto Gessinger retorna a Fortaleza em maio

Os fãs cearenses de Humberto Gessinger vão poder curtir uma apresentação do artista em maio na Capital. O show acontence no dia 4 de maio, sábado, a partir das 22h, na Praça Verde do Dragão do Mar. A grande novidade desta vez é que ele desembarca para realizar novo show: “Dois Trios” é o nome do show especial do compositor, cantor, multi -instrumentista e escritor Humberto Gessinger.

No novo projeto, o cantor apresenta duas formações distintas. Abre o show com um trio acústico, onde Humberto toca violão, viola caipira e harmônicas acompanhando por Paulinho Goulart no acordeon e Nando Peters no baixo acústico. Depois, segue para um power trio “plugado” com Humberto no baixo elétrico, guitarra e teclados acompanhado por Rafa Bisog no na bateria e Felipe Rotta na guitarra. Ao final do show, os dois trios se encontram no palco.

No repertório serão apresentados sucessos de 34 anos de carreira do cantor.



Assista: