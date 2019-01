Harmonia do Samba e Ricardo Chaves puxam bloquinho de Carnaval no primeiro sábado de 2019

Foi dada a largada para o primeiro bloco de Pré-Carnaval de Fortaleza. O ‘Meu Bloquinho´ inicia os festejos de Carnaval com duas grandes atrações que vão subir ao palco montado no Terminal Marítimo de Passageiros, no primeiro sábado (5) de 2019. O grupo Harmonia do Samba e o cantor Ricardo Chaves são as grandes atrações do evento. A festa ainda conta as bandas SouSete e SuperBanda.

No dia 19, é a vez de Thiaguinho e o grupo Parangolé subirem ao palco, dessa vez no Marina Park. No dia 9 de fevereiro, o 'Meu Bloquinho' retorna para o Terminal Marítimo com Leo Santana e Zé Cantor.

Serviço:

Atrações: Harmonia do Samba e Ricardo Chaves

Quando: Sábado, dia 5 de janeiro

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros/Fortaleza-CE

Valor do lote atual: R$100

Vendas: Nas lojas Blinclass em todos os shoppings de Fortaleza ou pelo site www.ingressando.com.br. Mais informações: (85) 98773.7330