Hana, Hariany e Rízia se enfrentam em novo paredão do BBB 19

Mais um paredão desta 19ª edição do BBB foi formado na noite deste domingo (3). Desta vez Hana, Hariany e Rízia vão disputar a preferência do público, e a mais votada deixará o programa nesta terça (5).

Hariany, que também foi indicada na semana passada, já estava emparedada desde a última quinta (31), quando foi escolhida por Alan, que ganhou o poder de indicação por ter sido o primeiro eliminado na prova do líder.

Líder, Carolina mandou Hana ao paredão. Na semana passada, Hana, junto com Hariany e Paula, aplicou um veto a Carolina que a deixou de fora da disputa pela liderança, o que serviu de justificativa para a indicação à berlinda neste domingo.

A última pessoa a ser colocada no paredão foi Rízia, que recebeu quatro votos da casa. Alguns dos competidores a acusaram de "leva e traz" após ter revelado uma conversa de Tereza a outros participantes. Também foram votados pela casa Alan (2), Tereza (2), Isabella (2) e Maycon (3).

O clima foi tenso na casa neste domingo por conta da aproximação do paredão e pela prova da comida, que dividiu a casa nos grupos Tá Com Nada e Tá Com Tudo, que já existiam em edições anteriores e voltaram nesta edição após decisão do público pelo Big Boss.

A prova exigiu a divisão da casa em dois grupos, que acabaram tendo configuração parecida a já constatada divisão que acontece por afinidades. No grupo vermelho ficaram: Danrley, Alan, Rodrigo, Elana, Gabriela, Hana e Rízia. Já no amarelo ficaram: Diego, Isabella, Carolina, Hariany, Maycon, Tereza e Paula.

Na primeira fase, cada grupo precisava destruir o quebra-cabeça do outro. Na segunda, tinha que remontar o desenho. O grupo amarelo foi o que terminou primeiro e, consequentemente, conquistou o direito de ficar no Tá Com Tudo, com cada um dos "brothers" ganhando 500 estalecas a mais.

Os competidores do outro grupo passarão a semana no no Tá Com Nada. Assim, cada um perdeu 500 estalecas e poderá comer apenas arroz, feijão, goiabada, ovos (dois por dia) e café.

Após o resultado, Hana, que também foi castigada com o monstro nesta semana, chorou, enquanto Rodrigo e Danrley alertaram para a divisão da casa. Já Elana tentou amenizar: "Nós somos excepcionais. Eles não ganharam, a gente deu para eles. Aconteceu. Pronto. Tudo nessa vida tem um propósito".