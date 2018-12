Gusttavo Lima celebra batismo do filho mais novo

Essa terça-feira foi especial para a família de Gusttavo Lima. O filho mais novo do cantor e da modelo Andressa Suíta, Samuel, recebeu o primeiro sacramento da fé católica. Quem celebrou o batismo da criança foi o padre Marcos Rogério, responsável pela celebração do batizado do primogênito do casal, Gabriel, e que presidiu também a cerimônia de casamento dos dois.

Nas redes sociais, os pais compartilharam o momento especial com os fãs. Gusttavo usou o instagram para pedir bençãos sobre o filho recém batizado: “Batizado do Samuelzinho. Que Deus te proteja e te abençoe sempre meu filho!”

Já a mãe, Andressa Suíta, fez uma série de posts, dando vários detalhes do dia, nos stories e no feed do Instagram.