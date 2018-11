Guitarrista Slash confirma show em Fortaleza

Outro nome de peso na música internacional confirma show em Fortaleza. Slash, um dos grandes nomes da banda norte-americana Guns N' Roses desembarca na capital cearense para uma única apresentação. A confirmação do show foi dada no site oficial do guitarrista e o músico se apresenta dia 3 de junho, no Centro de Eventos do Ceará.

Slash cumpre agenda de shows da turnê "Not in this lifetime", com o Guns N' Roses, até o começo de dezembro. Em janeiro, começa uma turnê com o projeto Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators, que tem datas confirmadas até julho. No Brasil, por enquanto, oito apresentações estão confirmadas, entre 21 de maio e 3 de junho.

Valores e data de início da venda dos ingressos ainda não foram divulgados.

Shows de Slash no Brasil

21/5 Porto Alegre (Pepsi on Stage)

22/5 Florianópolis (Stage Music Park)

24/5 Curitiba (Live)

25/5 São Paulo (Espaço das Américas)

27/5 Uberlândia (local a definir)

29/5 Brasília (local a definir)

03/6 Fortaleza (Centro de Convenções do Ceará)