Guitarrista do Queen, Brian May lança single direto da NASA 

O guitarrista do Queen Brian May anunciou o lançamento de sua primeira música solo em mais de duas décadas. Intitulada “New Horizons”, a faixa será lançada do centro de controle de missões da NASA, em Greenbelt, Maryland, no Ano Novo.

May, que é doutor em astrofísica, é oficialmente afiliado à sonda New Horizons da NASA, que decolou em 2006 e realizará o mais distante voo da história quando encontrar o objeto espacial “Ultima Thule” no limite do Sistema Solar, no dia 1º de janeiro.

"Este projeto me energizou de uma maneira nova", disse May em um comunicado. “Para mim, tem sido um desafio emocionante trazer dois lados da minha vida junto - astronomia e música. Foi Alan Stern, o criador do projeto desta incrível missão da NASA, que lançou a ideia em maio passado. Ele perguntou se eu poderia criar um tema para o Ultima Thule, que poderia ser tocado quando a sonda chegasse a esse novo destino.”

May observou que ele foi "inspirado pela ideia de que este é o mais distante que a mão do homem já alcançou”. "Para mim, ela sintetiza o incessante desejo do espírito humano de entender o universo que habitamos. Todos que dedicaram tanta energia a esta missão desde o seu lançamento, em janeiro de 2006, se sentirão realmente dentro daquele pequeno, mas ousado veículo, que tem o tamanho de um piano de cauda.”

“New Horizons (Ultima Thule Mix)” é o primeiro lançamento solo de May desde o single “Why Don't We Try Again”, de 1998, do álbum Another World . A nova música, coescrita com Don Black, inclui uma gravação do falecido Professor Stephen Hawking.