Guitarrista da Queen sugere sequência do filme "Bohemian Rhapsody"

O filme "Bohemian Rhapsody" ainda nem saiu de cartaz nos cinemas mas já é alvo de burburinhos sobre uma possível continuação. Em entrevista ao Express UK, o guitarrista da Queen, Brian May, reforçou o clamor por uma sequência.

O músico indicou que caso um segundo filme fosse rodado, o tema principal continuaria sendo a vida e obra de Freddie Mercury. "Desde os primeiros roteiros, nosso ponto culminante naturalmente seria o show no Live Aid. Nós sentimos que ali era o auge. Todo o filme é sobre Freddie e contar até ali era crucial. Quem sabe, pode haver uma sequência", disse.

Ele completou que a ideia sempre foi focar no talento do vocalista e o relacionamento da banda. "É tudo muito emocional. É tudo sobre o Freddie. Sim, estávamos lá, mas a história é sobre ele e esse sempre foi o objetivo. Ele é tão precioso para nós. Um dos grandes avanços no início foi o Peter Morgan, um dos roteiristas, dizendo: 'Este é um filme sobre família'. É sobre todas as coisas que acontecem em uma família – algumas boas, outras ruins".

